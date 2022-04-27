Cicaldau ve Morutan'ın talipleri var

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Cicaldau ve Morutan beklentilerin altında kaldı.Morutan'ın ardından Cicaldau da yedek kulübesine çekilirken iki oyuncunun kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.İki ismin de gelecek sezon için kiralanabileceği belirtilirken Cicaldau'ya Sampdoria, Morutan'a ise Rangers'ın talip olduğu belirtildi.Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından teknik heyet belli olacak ve takımın başındaki hocanın kararı transferde belirleyici olacak.