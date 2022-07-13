Cicaldau ve Morutan için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için menajeri Giovanni Becali'den açıklama geldi.Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada,dedi.İki oyuncuyla ilgili henüz karar verilmediğini belirten başarılı futbol adamı,ifadelerini kullandı.Becali ayrıca,diyerek sözlerini noktaladı.