Cicaldau: "Takım ve benim için zor"

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, hem takım hem de kendisi için zor bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Cicaldau: 'Takım ve benim için zor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2022 22:25
Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau, Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı.

Maçı değerlendiren Cicaldau, "Zor bir sezon geçirdik. Hem benim, hem takım için. İki maçımız kaldı, onları kazanmaya çalışacağız. Yeni sezona daha moralli girmemiz gerekiyor" dedi.

Sezon için açıklama yapan Rumen futbolcu, "Zor bir sezon geçirdik. Hem benim, hem takım için. İki maçımız kaldı, onları kazanmaya çalışacağız. Yeni sezona daha moralli girmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Son olarak vatandaşı Olimpiu Morutan ile Türkiye'ye alışma süreçlerini değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Morutan ile çok iyi alıştık Türkiye'ye. Bütün takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci kolay atlatmak için bize yardımcı oldular" değerlendirmesini yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ