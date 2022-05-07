Cicaldau: 'Takım ve benim için zor'

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau, Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı.



Maçı değerlendiren Cicaldau, "Zor bir sezon geçirdik. Hem benim, hem takım için. İki maçımız kaldı, onları kazanmaya çalışacağız. Yeni sezona daha moralli girmemiz gerekiyor" dedi.



Sezon için açıklama yapan Rumen futbolcu, "Zor bir sezon geçirdik. Hem benim, hem takım için. İki maçımız kaldı, onları kazanmaya çalışacağız. Yeni sezona daha moralli girmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Son olarak vatandaşı Olimpiu Morutan ile Türkiye'ye alışma süreçlerini değerlendiren 24 yaşındaki futbolcu, "Morutan ile çok iyi alıştık Türkiye'ye. Bütün takım arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu süreci kolay atlatmak için bize yardımcı oldular" değerlendirmesini yaptı.





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