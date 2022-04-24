Cicaldau'nun vedası an meselesi

Sezon başında Romanya ekibi U. Craiova'dan 6.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Serie A yolcusu...



Sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 Mayıs'ına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İtalyan temsilcisi Sampdoria ısrarını sürdürürken, Çizme basınına göre sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturulacak.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Romanya Milli Takımı forması da giyen Cicaldau için Cenova ekibi 10 milyon Euro'yu gözden çıkarırken bu bedele Galatasaray da sıcak bakıyor. Fakat Galatasaray cephesi bir sonraki satıştan pay ve oynama bonuslarını da ekleyerek 24 yaşındaki oyuncudan daha fazla bir kazanç istiyor.



Rumen yıldız ligde 29 maçta 4 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.





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