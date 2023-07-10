Cicaldau'nun talipleri artıyor!

Galatasaray'da Avusturya kampına götürülmeyen Alexandru Cicaldau'nun talipleri artıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cicaldau'nun talipleri artıyor!
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10 Temmuz 2023 09:06
Okan Buruk'un Avusturya kampına götürmediği Cicaldau, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Arabistan ekiplerinin ilgisi olan Rumen oyuncunun Süper Lig'den de talipleri bulunuyor.

KİRALIK AYRILMASI BEKLENİYOR

Başakşehir ve Konyaspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki orta sahanın kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

6.5 milyon euro'ya transfer edilen Cicaldau geçen sezonu İttihad Kalba'da geçirdi.

Kiralık olarak gittiği Al-Ittihad'da 28 resmi maça çıkan Alexandru Cicaldau bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 

 
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