Cicaldau'nun talipleri artıyor!

Okan Buruk'un Avusturya kampına götürmediği Cicaldau, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.Arabistan ekiplerinin ilgisi olan Rumen oyuncunun Süper Lig'den de talipleri bulunuyor.Başakşehir ve Konyaspor'un ilgilendiği 26 yaşındaki orta sahanın kiralık olarak ayrılması bekleniyor.6.5 milyon euro'ya transfer edilen Cicaldau geçen sezonu İttihad Kalba'da geçirdi.Kiralık olarak gittiği Al-Ittihad'da 28 resmi maça çıkan Alexandru Cicaldau bu karşılaşmalarda 4 gol, 7 asistlik katkı sağladı.