Cicaldau'nun golü Romanya'ya yetmedi!

Galatasaraylı Alexandru Cicaldau'nun da forma giydiği Romanya, hazırlık maçında İsrail ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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Cicaldau'nun golü Romanya'ya yetmedi!
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29 Mart 2022 23:56
Romanya, hazırlık maçında İsrail ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 2-0 öne geçen Romanya ikinci yarı kalesinde bulduğu gollerle skoru koruyamadı ve taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 

Romanya'nın golleri 11. dakikada Galatasaraylı futbolcu Cicaldau ve 24.dakikada Dennis Man'den geldi. İsrail'in gollerini ise 58 ve 59. dakikalarda Munas Dabbur attı.
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