Cicaldau'nun forma numarası belli oldu

Giresunspor maçı kafilesine de dahil edilen Cicaldau'nun 33 numaralı formayı seçmesi dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
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Cicaldau'nun forma numarası belli oldu
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15 Ağustos 2021 14:52
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau, Giresun karşılaşmasıyla ilk kez forma giymenin heyecanını yaşayacak.

24 yaşındaki futbolcu, eski takımı Universitatea Craiova ile Konferans Ligi'nde sahaya çıktığı için Galatasaray'ın grup aşamasına kadar Avrupa maçlarında oynayamayacak.

Buna karşın Teknik Direktör Fatih Terim'in çok şey beklediği orta sahayı Giresun'da ilk 11'de sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Giresunspor maçı kafilesine de dahil edilen Cicaldau'nun 33 numaralı formayı seçmesi dikkat çekti.


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