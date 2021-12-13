Cicaldau: "Kaybetmememiz gerekiyordu"

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Cicaldau, Sivasspor'a kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cicaldau: 'Kaybetmememiz gerekiyordu'
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13 Aralık 2021 21:45
Alexandru Cicâldau
Alexandru Cicâldau
Galatasaray
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Cicaldau, "Maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Kaybetmememiz gereken bir maçtı." dedi.

Avrupa ile lig arasındaki sonuç farkı sorusunu Cicaldau, "Avrupa'da yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik. Ligde maalesef bu pozisyonları gole çeviremiyoruz. Avrupa'da savunmayı da çok iyi yapıyoruz. Ne yazık ki ligde aynısını yapamadık." cevabını verdi.


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