Cicaldau: 'Kaybetmememiz gerekiyordu'

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Sivasspor'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Cicaldau, "Maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Kaybetmememiz gereken bir maçtı." dedi.



Avrupa ile lig arasındaki sonuç farkı sorusunu Cicaldau, "Avrupa'da yakaladığımız pozisyonları gole çevirdik. Ligde maalesef bu pozisyonları gole çeviremiyoruz. Avrupa'da savunmayı da çok iyi yapıyoruz. Ne yazık ki ligde aynısını yapamadık." cevabını verdi.





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