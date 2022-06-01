Cicaldau, İtalyanların radarında!

Süper Lig 'i büyük bir hayal kırıklığıyla tamamlayan Galatasaray 'da artık tek gündem, 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi.



Yönetimi devredeceği için transferlere karışmayan Başkan Burak Elmas, özellikle transfer görüşmelerinin ertelenmesini sağlayarak, yeni yönetimin önünü açmak istiyor. Ancak bu durum, özellikle transfer teklifleri alan birçok oyuncunun panik yapmasına yol açtı.



Şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed, Alexandru Cicaldau, Marcao, Victor Nelsson, Sacha Boey ve Olimpiu Morutan'ın, Avrupa'nın önemli kulüplerinden menajerleri vasıtasıyla teklifler aldığı ve bunları yönetimle görüşmek istediği öğrenildi.



11 Haziran'daki seçim, bu genç oyuncular açısından büyük önem taşıyor. Yeni yönetimin bu isimleri satıp satmama konusunda ne karar vereceği büyük merak konusu.



CICALDAU'YA İTALYA'DAN TALİP



Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığu Aleksander Cicaldau'nun talipleri artmaya devam ediyor.



İtalyan ekibi Fiorentina ve Sampdoria'nın transfer listesine giren yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Romanya basınında yer alan haberde, Cicaldao için Atalanta'nın da devreye girdiği iddia edildi.



Haberde, Galatasaray'ın Rumen futbolcuyu satmaya sıcak baktığı da yazıldı.



ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ



Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.





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