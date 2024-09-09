Cicaldau imza için İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaraylı Alexandru Cicaldau, takımdan kiralık olarak ayrılmaya hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Cicaldau imza için İstanbul'dan ayrıldı
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09 Eylül 2024 12:23
Son güncelleme 09 Eylül 2024 14:14
Geçen sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a dönen Alexandru Cicaldau, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Rumen basınından Fanatik'in haberine göre; Cicaladau, Romanya Süper Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti ile anlaşmaya vardı. Petrolul Ploieşti'nin teknik direktörlüğünü Mehmet Topal yapıyor.

MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK

Habere göre; Cicaldau, bugün (pazartesi) saat 14.15'te Romanya'ya gitti ve Petrolul Ploieşti ile kiralık olarak sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Haberde, Cicaldau'nın maaşının tamamını Galatasaray'ın karşılayacağı ve Petrolul Ploieşti'nin Galatasaray'a küçük bir kiralama bedeli ödeyeceği ifade edilirken, Cicaldau'nun Galatasaray'daki maaşının yaklaşık 1 milyon euro olduğu belirtildi.

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Konyaspor formasıyla 32 maçta 1 gol ve 2 asistlik peformans sergiledi. Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.



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