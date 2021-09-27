Cicaldau, Göztepe maçında nasıl oynadı?

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau, Göztepe maçında Morutan'a gol pası veren isimdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Cicaldau, Göztepe maçında nasıl oynadı?
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27 Eylül 2021 11:35
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, 90 dakika forma giydi.

Cicaldau, Göztepe karşısında Galatasaray'a galibiyeti getiren golün asistini yapan isim oldu.

Mücadelede 12 ikili mücadeleye giren Rumen futbolcu, bunların 4'ünden başarıyla ayrılırken, 2 hava topunun 4'ünde başarı sağladı.

68 kez topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, 49 pas girişiminin 37'sinde isabet sağladı. 5 uzun top denemesinden 4'ünü takım arkadaşlarına aktaran Cicaldau, 2 de şut pası verdi.

Öte yandan savunmasına da yardımcı olan Cicaldau, 2 kez topu uzaklaştırdı, 1 şuta engel oldu ve 1 de top çaldı.

CICALDAU'NUN PERFORMANSI

90 dakika
1 asist
68 topla buluşma
37 isabetli pas (76 başarı)
2 şut pası
4 isabetli uzun top
1 isabetli şut
2 çalım
4 ikili mücadele
2 uzaklaştırma
1 şuta engel olma
1 top çalma

*Ortalama puan: 6.7


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