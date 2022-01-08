Cicaldau: "Anlamıyorum, ne oluyor?"

Galatasaraylı Alexandur Cicaldau, Giresunspor maçı sonrası konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cicaldau: 'Anlamıyorum, ne oluyor?'
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08 Ocak 2022 21:19
Galatasaraylı Alexandur Cicaldau, Giresunspor'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın durumunu değerlendiren Cicaldau "Bu durumda olduğumuz için üzgünüz. Ben de anlamıyorum, ne oluyor? Kimse bunu hak etmiyor, seyirci de hak etmiyor. Bir türlü anlamıyorum. Neden başarılı olamıyoruz..." dedi.

Alexandur Cicaldau ayrıca "Bir türlü anlayamıyorum, rakip ilk pozisyonunda gol attı. Şanssızlık... Bir türlü gol atamıyoruz." ifadelerini kullandı.


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