Christopher Nkunku, Chelsea'de!

Chelsea, Leipzig'den Christopher Nkunku'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Christopher Nkunku, Chelsea'de!
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20 Haziran 2023 12:43
İngiliz devi Chelsea sezonun ilk transfer bombasını patlattı.

Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu 60 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. 

Fransız oyuncu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. 

Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.

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