Christopher Nkunku, Chelsea'de!

İngiliz devi Chelsea sezonun ilk transfer bombasını patlattı.
Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu 60 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
Fransız oyuncu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.
Chelsea, Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu 60 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.
Fransız oyuncu, Chelsea ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezonda 36 karşılaşmaya çıkan Nkunku, 23 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek takımının yıldızlarından olmuştu.
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