Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Olimpik Marsilya ile oynanacak maç öncesi basın toplatısında Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile ilgili konuştu.



Burak Yılmaz ile nasıl anlaştığına dair gelen soruya Galtier, "Takımda 1 yıldan fazla süredir bulunan oyuncuların hepsiyle Fransızca anlaşıyoruz. Ancak, Burak Yılmaz ve Sven Botman gibi yeni transferler ile İngilizce iletişim kuruyoruz." cevabını verdi.



"BURAK YILMAZ, DOĞRU BİR ROL MODEL"



Burak Yılmaz ile ilgili ilk görüşü sorulan Fransız teknik adam, "Burak Yılmaz gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Burak Yılmaz'ı transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



"MUSTAFA KAPI'YI TANIMIYORUM"



Galatasaray'dan transfer ettikleri Mustafa Kapı ile ilgili gelen soruya ise Galtier, "Mustafa Kapı'yı size anlatamam. Çünkü, onu tanımıyorum. Bizimle antrenman yapmıyor." cevabını verdi.



