Christophe Galtier'in yeni takımı Nice

Lille'i şampiyon yapan Christophe Galtier, Nice'in başına geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; losc.fr
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Christophe Galtier'in yeni takımı Nice
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28 Haziran 2021 23:23
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.

Nice Kulübü, 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.


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