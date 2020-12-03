Christophe Galtier: "Burak Yılmaz'dan çok memnunum"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz hakkında konuştu. İşte Christophe Galtier'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; losc.fr
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Christophe Galtier: 'Burak Yılmaz'dan çok memnunum'
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03 Aralık 2020 23:59
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak Yılmaz'ın iki gol attığı Sparta Prag maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Christophe Galtier, Burak Yılmaz'dan memnun olduğunu vurgularken "Lille için çok değerli bir oyuncu. Bu yaşta, böylesine performanslar kolay değil, gerçekten iyi bir yaşantısı var. Oyuna girdikten sonra muhteşem işler yaptı." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam ayrıca "Burak Yılmaz takımın en tecrübeli isimlerinin başında geliyor. Gerçekten futbol için yaşayan biri. Hem pazar hem de perşembe ilk 11'de başlamasının zor olacağını kendisiyle konuştuk. UEFA Avrupa Ligi'nde sonradan oyuna girerek takıma katkı sağlayabileceğini söylemişti, biz de onu öyle kullanıyoruz. Bize büyük katkı sağlıyor" dedi.



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