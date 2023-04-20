Christophe Galtier ayrılık iddilarını yanıtladı!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, gelecek sezon da Fransız devini çalıştırmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Christophe Galtier ayrılık iddilarını yanıtladı!
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20 Nisan 2023 17:44
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, ayrılık iddilarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Campos ile birlikte gelecek sezon için kadronun yapısı, takımı geliştirmek ve oyunumuzu daha iyi hale getirmek için yapacağımız değişiklikler üzerinde çalışıyoruz. Gelecek sezon da PSG'yi çalıştırmayı planlıyorum." dedi.

Lige verilen araya değinen Galtier, "Bu yılın sonuçları sezon sonunda özetlenecektir. Sezon ortasında bir Dünya Kupası arası verildi. Bunu unutmamalıyız. İki bölümlü bu sezonu iyi analiz etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransız çalıştırıcı, "Neler üzerin çalışmamız gerektiğini, kadroyu nasıl geliştireceğimizi biliyoruz. İnanın birçok oyuncu PSG'ye gelmek istiyor." açıklamasını yaptı.

Daha önce Nice'de çalışırken Müslüman ve siyahi oyuncularla ilgili ırkçı açıklamalar yaptığı iddia edilmiş, PSG'nin de yeni bir teknik direktör arayışına girdiği belirtilmişti.

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