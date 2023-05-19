Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, New York'ta yoğun bakımda olduğunu açıkladı.



Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam, Alman basınından RTL'ye yaptığı açıklamada, "New York'ta bir hastanede yoğun bakımda yatıyorum" şeklinde konuştu.



RLT'nin kısa bir süre önce Daum ile röportaj yapmak için iletişime geçtiği ancak deneyimli hocanın, "Şu anda bana güvenemezsiniz" şeklinde cevap verdiği belirtildi.



Daum'un Almanya'ya ne zaman geri dönebileceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.



Kısa bir süre önce Türkiye'yi de ziyaret eden Daum, Beşiktaş - Galatasaray derbisini stadyumdan takip etmiş ve ardından eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.



