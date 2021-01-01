Christoph Daum: 'Henüz işim bitmedi'

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran 67 yaşındaki Christoph Daum, Almanya futbolunun geride bıraktığı 2020 yılı üzerine açıklamalarda bulundu.



Alman Sport 1'e konuşan Daum, kendi geleceği üzerine de değerlendirmeler yaptı.



"6-0'LIK YENİLGİ ÇOK ÜZDÜ"



Deneyimli teknik adam açıklamasında; "2020'de beni en çok üzen şey Alman Milli Takımı'nın İspanya'ya 6-0 yenilmesi oldu. Başarıya bakarsak yılın teknik direktörü Hansi Flick'ti. Werder Bremen'de Kohfeldt ve Leverkusen'de Bosz'un yaptıkları da çok özeldi. Diğer taraftan Klopp efsanesi hala Dortmund'da yaşıyor. Dortmund'a kim gelirse gelsin, şampiyon olamadığı sürece zorluk yaşayacak. Favre'nin başına gelen de buydu." dedi.



Kendi planları hakkında konuşan Daum; "Kitabımla birlikte futboldaki birikimimi ve deneyimimi paylaşmak istiyorum. Çoğu kişi için futbol sadece bir oyun ama benim için hayat demek. Henüz işim bitmedi." sözlerini sarf etti.



Christoph Daum, son olarak Romanyas Milli Takımı teknik direktörlüğünü yaptı. Alman teknik adam, 3 yıldır takım çalıştırmıyor.



