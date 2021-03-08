Christoph Daum: "Fenerbahçe ile adımın anılmasından mutluyum"

Son dönemde Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Christoph Daum konuştu.

Haber; Sporx.com
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Christoph Daum: 'Fenerbahçe ile adımın anılmasından mutluyum'
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08 Mart 2021 00:53
Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar sonrasında sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Christoph Daum, Beyaz TV'ye konuştu.

Fenerbahçe ile adının anılmasından mutlu olduğunu kaydeden Alman hoca, "Türkiye ile güçlü ilişkilerim var. Türkiye'de futbolu seven ve bana her zaman iyi dileklerini gönderen çok arkadaşım var. Türkiye hep benim ikinci evim. Sadece futbolla veya futbol kulübüyle ilgisi yok. Ancak adımın geçmesinden dolayı gururluyum. Ben yıllardır bu paylaşımları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



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