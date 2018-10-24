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Christoph Daum: ''Emeklilik düşünmüyorum!''

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, emekliliği düşünmediğini belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Christoph Daum: ''Emeklilik düşünmüyorum!''
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24 Ekim 2018 16:49
Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor'u çalıştıran ve son olarak Romanya Milli Takımı'nın başında olan 65 yaşındaki teknik direktör Christoph Daum, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman basınına konuşan Daum, ''Emekli olmayı düşünmüyorum. Çalışmayı bırakırsam yaşlanırım. Emekli olmak için zamanım yok.'' sözlerini kullandı.

Son olarak Romanya'yı çalıştıran Daum, yaklaşık 1 yıldır boşta. İyi bir teklif beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, tekrar takım çalıştırmak istediğini de söyledi.

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