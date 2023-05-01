Christoph Daum, derbiyi Vodafone Park'ta takip etti

Christoph Daum derbi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.

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Christoph Daum, derbiyi Vodafone Park'ta takip etti
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01 Mayıs 2023 00:13
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşılaştı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Christoph Daum, derbide tribünde yer aldı.

69 yaşındaki Alman teknik adam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte derbiyi izledi.

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