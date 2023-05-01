Christoph Daum, derbiyi Vodafone Park'ta takip etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçında karşılaştı.
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Christoph Daum, derbide tribünde yer aldı.
69 yaşındaki Alman teknik adam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte derbiyi izledi.
Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştıran Christoph Daum, derbide tribünde yer aldı.
69 yaşındaki Alman teknik adam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile birlikte derbiyi izledi.
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