Christoph Daum Antalya'da bir etkinliğe katıldı

Christoph Daum Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Christoph Daum Antalya'da bir etkinliğe katıldı
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06 Kasım 2021 09:04
Alman teknik direktör Christoph Daum, Antalya'da bir programa katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "6. Efsaneler Kupası" futbol turnuvası, "Türk-Alman Dostluk Günü" etkinliği için kente gelen Daum, program kapsamında bir otelde gerçekleştirilen kokteyle iştirak etti.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın davetiyle sahneye çıkan ve uzun yıllar Türkiye'de de görev yapan Alman teknik direktör Daum, Türkçe konuşarak, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Daum'un sözleri davetlilerce alkışlandı.

Belek Turizm Merkezi'nde bugün gerçekleştirilecek turnuvada Antalyaspor, Werder Bremen, Galatasaray, Hannover 96, Nürnberg, Adler veteran takımları ile Akdeniz Üniversitesi ve Acun Medya takımları yer alacak.




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