Christie, Kings başantrenörlüğü için henüz hazır hissetmiyor!

Sacramento Kings yardımcı koçu Doug Christie, Kings'in boşalan başantrenörlük işini doldurmaya henüz kendini ikna edemediğini söyledi.



Medyaya konuşan Christie, bu fırsatı değerlendirmek ve King'in boşalan koçluk dümenini devralmak isteyip istemediği sorulduğunda, buna henüz hazır olmadığını ima etti.



Doug, ortaya koyabileceklerine ve acemi bir asistan koç olarak kazanabileceği tecrübeye odaklandığını yineledi:



"Beni tanıyanlar, daha çok anı yaşayan bir insan olduğumu bilir. Yani şu anda olduğum nokta burası. Ben o şekilde düşünen biri değilim. AG (Alvin Gentry) şimdiye dek harika bir iş çıkardı ve daha iyi olmaya çalışmama yardım etme konusunda oldukça üretken oldu. Benim de hedefim bu yönde.



Daha fazlasını görürlerse ve daha fazlasını isterlerse, fırsat da ortaya çıkarsa o zaman değerlendirmeye alınır. Ama ben anı yaşamayı seviyorum ve bunda oldukça ciddiyim. Bu şekilde yaşayan bir insanım."



"İYİ OYNAYACAĞIMIZ GÜNLER KAPIDA..."



Potansiyel bir aday olabileceğine dair söylentiler için, Christie şu anda rotasını koruduğunu sözlerine ekledi:



"Bitmemiş bir işimiz var dediğimde, buranın izlemeye geldiklerinde yüksek düzeyde basketbolu hak eden gururlu bir şehir olduğunu söylemeye çalışmıştım. Ve ne yazık ki, uzun zamandır böyle bir şey söz konusu olmadı. Fakat böyle devam etmesi gerekmiyor ve etmeyecek de. O noktaya varacağız."



Christie, 2000-2005 yılları arasında forma giydiği Kings'de sevilen bir figür ve yararlı bir oyuncuydu.



