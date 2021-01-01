Christian Wood, "önemli derecede" takas ilgisi görebilir

Houston Rockets'ın, pivotu Christian Wood için 'önemli derecede takas ilgisi' görmesi beklendiği iddia edildi.



Wood'un 2023'te serbest oyuncu olmasıyla, Rockets'ın kendisi için gelebilecek takas tekliflerini değerlendirebileceği düşünülüyor.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Rockets'ın, Wood'u takasa müsait hale getirmesi durumunda "önemli derecede ilgi göreceğinin" beklendiğini kaleme aldı.



2020'de Rockets ile anlaşmış olan Wood, bu sezon 13.67 milyon dolar, 2022-23 sezonunda ise 14.32 milyon dolar kazanacak.



Wood, bu sezon Rockets'ta 16.8 sayı, 11.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.



