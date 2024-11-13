Christian Wood en az 4 hafta daha kadro dışı

Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, forvet Christian Wood'un iyileşme sürecinde sol dizinde ağrı oluştuğunu ve en az dört hafta daha parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Christian Wood en az 4 hafta daha kadro dışı
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13 Kasım 2024 12:27
Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, forvet Christian Wood'un iyileşme sürecinde sol dizinde ağrı oluştuğunu ve en az dört hafta daha parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Mart ayında sol dizinden artroskopik ameliyat geçiren ve birkaç hafta parkelerden uzak kalması beklenen Wood, Eylül ayının başlarında dizinden ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı ve takım, kendisinin o dönemde en az sekiz hafta kadro dışı kalacağını duyurmuştu.

14 Şubat'tan beri bir NBA maçında oynamayan Lakers uzunu, geçtiğimiz sezon Lakers'ın son 26 normal sezon maçını ve beş playoff karşılaşmasını, ayrıca bu sezonki 10 maçı da kaçırdı.

Wood, kariyerinde forma giydiği 339 maçta 13,6 sayı, 7,0 ribaund ve 1,4 asistlik ortalamalara sahip.

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