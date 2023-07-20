Chicago Bulls ve Miami Heat ekiplerinin, serbest oyuncu Christian Wood'un bir sonraki muhtemel durakları olabileceği iddia edildi.



Los Angeles Times'tan Dan Woike, hem Bulls'un hem de Heat'in, Wood'un potansiyel yeni takımlarından biri olabileceklerini söyledi.



Bulls'un "potansiyel bir tehdit" olduğunu belirten Woike, Lonzo Ball'un 2023-24 sezonunda oynamayacağından ötürü ekibin 10.23 milyon dolarlık bir sakat oyuncu istisnası almış olduğu için, bu kadro boşluğunu Wood ile doldurmayı düşünebileceğini öne sürdü.



Heat ekibinin ise, Damian Lillard takasını tamamladıktan sonra Wood için şansını deneyebilecek bir takım olabileceği de söylentilere dahil oldu.



Woike, bu yaz henüz takımını bulamayan Wood'un hücum yeteneği ve potansiyeline rağmen, savunma tarafındaki kusurlarının ve kendisine yönelik algının, onu çoğu takımın gözünde riskli bir varlık haline getirdiğine dikkat çekti.



Wood, geçtiğimiz 2022-23 sezonunda Dallas Mavericks ile inişli çıkışlı bir yıl geçirmiş, ancak yine de 67 maçta 16.6 sayı ve 7.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



