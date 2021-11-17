Christian Vieri: 'Haaland gibisini görmedim'

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için, eski futbolcu Christian Vieri övgü dolu ifadeler kullandı.



Haaland gibisini görmediği söyleyen Vieri, "Bu yaşlarda, onun gibisini hiç görmedim. Haaland için ödenecek bonservis mi? Bence, 200 milyon euro tutar" şeklinde konuştu.



"TOPU KONTROL EDEMEZDİM"



Norveçli futbolcunun maçların sonucunu belirlediğini belirten İtalyan futbol insanı, "Ben onun yaşındayken, topu kontrol bile edemezdim" şeklinde konuştu.



Forvet arayan takımlara da tavsiyede bulunan Vieri, "Ben olsam, vakit kaybetmeden Erling Haaland ya da Dusan Vlahovic ile sözleşme imzalardım" ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO