Christian Vieri: "Haaland gibisini görmedim"

İtalyan eski futbolcu Christian Vieri, Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland hakkında ilginç sözler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Christian Vieri: 'Haaland gibisini görmedim'
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17 Kasım 2021 14:23
Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland için, eski futbolcu Christian Vieri övgü dolu ifadeler kullandı.

Haaland gibisini görmediği söyleyen Vieri, "Bu yaşlarda, onun gibisini hiç görmedim. Haaland için ödenecek bonservis mi? Bence, 200 milyon euro tutar" şeklinde konuştu.

"TOPU KONTROL EDEMEZDİM"

Norveçli futbolcunun maçların sonucunu belirlediğini belirten İtalyan futbol insanı, "Ben onun yaşındayken, topu kontrol bile edemezdim" şeklinde konuştu.

Forvet arayan takımlara da tavsiyede bulunan Vieri, "Ben olsam, vakit kaybetmeden Erling Haaland ya da Dusan Vlahovic ile sözleşme imzalardım" ifadelerini kullandı.


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