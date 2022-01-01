Christian Pulisic: 'Dünya Kupası'nı istiyoruz!'

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'nin en önemli kozlarından biri olacak olan Christian Pulisic, amaçlarının Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.



Chelsea forması giyen Christian Pulisic, "Çok motiveyim. 2018'deki Dünya Kupası'nı kaçırmak beni daha çok motive etti. O kupayı kaçırmak çok acıydı. Katar'daki maçlar için çok motiveyiz. Çok heyecanlıyız. Taraftarlar da bizimle birlikte ve başarmamız için bize çok destek oluyorlar." dedi.



ABD'li yıldız, "Takımımızda Avrupa'nın en önemli takımlarında oynayan birçok oyuncu var. Bu durum bizim için harika. Bu sadece bizi daha iyi yapacak ve takımımız daha iyi hale getirecek. En genç kadrolardan birine sahibiz. Gerçekten çok fazla başarıya aç oyuncumuz var. Çoğumuz birlikte büyüdük ve genç milli takımlarda oynadık. Bence bu çok iyi." ifadelerini kullandı.



ABD'nin Katar'daki amacıyla ilgili gelen soruya Pulisic, "Gidip kupayı kazanmak. En iyilerle rekabet etmek ve onları yenmek istiyoruz. Bu asla kolay olmayacak ama bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Gerçekten savaşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



