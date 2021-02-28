"Christian Luyindama'ya dikkat! Terim uyarmalı"

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama ile ilgili olarak dikkat çeken yorumlar geldi.

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'Christian Luyindama'ya dikkat! Terim uyarmalı'
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28 Şubat 2021 10:34
Galatasaray'ın Süper Lig'de Erzurumspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Christian Luyindama ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Levent Tüzemen'in "Luyindama'ya dikkat" başlıklı köşe yazısından o bölümler...

"Marcao, Luyindama, Ömer Bayram ve Fernandes'in yaptığı hatalar, Galatasaray kalesinde Erzurum'un çok ciddi pozisyonlar bulmasını sağladı.

Fatih Terim'in değişiklik için neden 70 dakika beklediğine bir anlam veremiyorum. Özellikle Ömer Bayram'ın riskli oyunu, Fernandes'in gereksiz top sürüp riske girmesi orta sahada zafiyet yaşamasına neden oldu.

Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray kazandı. Ama oyun olarak Erzurum daha mücadeleci, daha güçlü, 2-0'a rağmen skoru kabul etmeyen bir mücadele içindeydi..

Galatasaray kazandı ama Erzurum kendi beceriksizliği nedeniyle çok özel pozisyonları harcadı. Galatasaray bu oyunu geliştirmek zorunda. Terim, bu kadroda daha fazla ısrar etmeden, kreatif oyuncuları kazanmalı.

Fatih Terim, Luyindama'yı da riskli oynamaması konusunda uyarmalı.

Çünkü Luyindama kendine olan güveni yüzünden savunma kurgusuna yaptığı hatalarla zarar veriyor.."



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