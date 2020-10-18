Christian Luyindama: 'Yeni bir başlangıç yapmalıyız!'

Galatasaray'ın başarılı ismi Christian Luyindama, Alanyaspor maçını bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi.



Kongolu oyuncu, "Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Rakibimiz güçlü bir ekip ama kazanacağımıza inanıyorum" dedi.



Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 6 resmi maça çıkan Luyindama, 1 gol atma başarısı gösterdi.



