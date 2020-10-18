Christian Luyindama: "Yeni bir başlangıç yapmalıyız!"

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Christian Luyindama, Alanyaspor maçı öncesinde konuştu.

Christian Luyindama: 'Yeni bir başlangıç yapmalıyız!'
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18 Ekim 2020 12:53
Galatasaray'ın başarılı ismi Christian Luyindama, Alanyaspor maçını bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi.

Kongolu oyuncu, "Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Rakibimiz güçlü bir ekip ama kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 6 resmi maça çıkan Luyindama, 1 gol atma başarısı gösterdi.



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