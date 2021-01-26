Transfer pazarlıkları sürdüren Galatasaray bir yandan da Luyindama'dan gelecek habere kilitlendi.Sarı kırmızılılar menajerine Luyindama'ya kulüp bulması için yetki verdi. Eğer transfer gerçekleşirse Demokratik Kongolu'dan gelecek para İrfan Can başta diğer takviyeler için kullanılacak.Christian Luyindama yerine ise Kaan Ayhan ile maliyeti uygun olursa Benfica'nın stoperi Ferro kiralanacak.