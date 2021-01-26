Christian Luyindama için ayrılık çanları

Galatasaray Yönetimi, oyuncuya kulüp bulması için menajerine yetki verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Christian Luyindama için ayrılık çanları
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26 Ocak 2021 08:33
Transfer pazarlıkları sürdüren Galatasaray bir yandan da Luyindama'dan gelecek habere kilitlendi.

Sarı kırmızılılar menajerine Luyindama'ya kulüp bulması için yetki verdi. Eğer transfer gerçekleşirse Demokratik Kongolu'dan gelecek para İrfan Can başta diğer takviyeler için kullanılacak.

Christian Luyindama yerine ise Kaan Ayhan ile maliyeti uygun olursa Benfica'nın stoperi Ferro kiralanacak. 




 



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