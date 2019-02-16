'Keşke forvet olsaydı' üzerine

'Forvet oynuyor, gollerini atıyordu'

Standard'da konjonktürel forvet

'Her bölgede oynamasına müsaade ettik'

'Türkiye'de de, İngiltere'de de oynar'

Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama, savunmadaki sağlam görüntüsü kadar hücumdaki etkinliğiyle de göze çarpıyor. Türkiye Kupası maçında Hatayspor'a, UEFA Avrupa Ligi'ndeyse Benfica'ya karşı fileleri havalandıran Kongolu stoper, sarı-kırmızılı formayla 4 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.Galatasaray'ın yeni santrforu Diagne, Benfica maçında oldukça etkisiz kalırken, karşılaşmanın ardından taraftarlarca sosyal medyada, takımın tek golünü atan Luyindama için 'Keşke forvet olsaydı' yorumları yapıldı. Futbolcunun, kariyerinin bir döneminde zaten santrfor olarak oynatıldığı ve etkili de olduğu ortaya çıktı.Bundan 4 yıl önce formasını giydiği ülkesinin Mazembe kulübünün sportif direktörü Frederic Kitenge "Bizimle olan ilk yılında forvet olarak görev yaptı. 9 numara oynuyor, zaman zaman da gollerini atıyordu. Epey ofansif olduğunu söyleyebilirim. Ancak bir süre sonra teknik direktörümüz, kendisinin bize savunmada daha çok katkı verebileceğini düşündü. Çünkü o bölgede atletik bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Ve işe yaradı, defansa istikrar getirdi" dedi.Mazembe takımının ardından Belçika'nın Standard Liege ekibine transfer oldu Luyindama... Savunmacı kimliği artık tescillenmiş, defans doğal pozisyonu haline gelmişti. Ancak buna karşın yine de Belçika ekibinde dahi, forvet oynadığı maçlar oldu. Kongo'daki gibi forvet olarak sahaya çıkmasa da, işler sıkışınca konjonktürel olarak, örneğin son dakikalarda gol bulması için ilerde konuşlandırılması gibi geçici görevlerle de olsa kendisini forvette buldu. Kırmızı-beyazlı formayla sekiz gol kaydetti.Futbolcunun, ülkesinden bir diğer eski takımı Sanga Balende'nin yöneticisi Junior Malengela da Luyindama'ya sahanın her bölgesinde oynama serbestisi tanıdıklarını dile getirdi, "Savunmada, orta sahada ya da başka bir bölgede istediği yerde oynamasına müsaade edilirdi. İlerde büyük topçu olacağını aramızda konuşurduk. Ve sonunda bu gerçeğe dönüştü" diyerek, Avrupa kupalarında boy gösteren eski öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade etti.Mazembe sportif direktör Kitenge'ye geri dönecek olursak... Kendisi, hala yakından takip ettikleri futbolcunun Galatasaray'a transferini de yorumladı. 25 yaşındaki Kongolu futbolcu için "Standard onu transfer etmek için kapımızı çaldığında şaşırmamıştık. Bugün de gelişmelerden ötürü şaşkın değiliz. Luyindama her takımda oynayacak kaliteye sahip. Türkiye'de oynadığı gibi İngiltere'de de pekala oynar" değerlendirmesini yaptı.