UEFA Konferans Ligi elçisi Christian Karembeu, TRT Spor'a röportaj verdi.



Röportaj'dan detaylar:

''Her birinin kendi evinde savunma yapma potansiyeli inanılmaz, güzel tesisleri var kapabiliteleri de harika neden olmasın diyorum. ''Jose Mourinho şampiyonlar ligi seviyesinde bir teknik direktör elbette ki oynayıp kazanmak isteyeceklerdir. Yeni oyuncular getirecektir. Yeni teknik direktör kendi uzmanlığını getirecektir. Fenerbahçe'ye üst düzey bir kalite getireceğine ülke liginde ve Avrupa Ligi'nde başarılı olacağını düşünüyorum. Mourinho'nun hedefi çok net ve bunu başaracağından da eminiz.Söylediğim gibi birçok maç oynama fırsatı veriyor size bu format. Ayrıca kendi evinizde kazanma şansınız da var bu da size bir üst tura çıkma fırsatı veriyor.