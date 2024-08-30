Christian Karembeu: ''Kapabiliteleri harika, neden olmasın diyorum''

Christian Karembeu, UEFA Konferans Ligi'nde Türk takımlarının güçlü savunma potansiyelinden bahsetti.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Christian Karembeu: ''Kapabiliteleri harika, neden olmasın diyorum''
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30 Ağustos 2024 17:31
UEFA Konferans Ligi elçisi Christian Karembeu, TRT Spor'a röportaj verdi.

Röportaj'dan detaylar:

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında ne düşünüyorsunuz?

''Her birinin kendi evinde savunma yapma potansiyeli inanılmaz, güzel tesisleri var kapabiliteleri de harika neden olmasın diyorum. ''

Fenerbahçe'nin şansı ve Jose Mourinho hakkında ne düşünüyorsunuz?

Jose Mourinho şampiyonlar ligi seviyesinde bir teknik direktör elbette ki oynayıp kazanmak isteyeceklerdir. Yeni oyuncular getirecektir. Yeni teknik direktör kendi uzmanlığını getirecektir. Fenerbahçe'ye üst düzey bir kalite getireceğine ülke liginde ve Avrupa Ligi'nde başarılı olacağını düşünüyorum. Mourinho'nun hedefi çok net ve bunu başaracağından da eminiz.

Son olarak size yeni formatı sormak istiyorum?

Söylediğim gibi birçok maç oynama fırsatı veriyor size bu format. Ayrıca kendi evinizde kazanma şansınız da var bu da  size bir üst tura çıkma fırsatı veriyor.

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