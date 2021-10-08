Christian Horner: 'Hamilton'ın cezası seçenek değil zorunluluk'

Red Bull Racing Formula 1 takım patronu Christian Horner, İstanbul Park'taki iki seansın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Sky Sports'a konuşan Horner, "Şu anda bir denge bozukluğu var. Pistte geçen seneye göre daha fazla yol tutuş var. Max Verstappen'in aracında hala doğru ayarları bulmaya çalışıyoruz. Mühendisler ve mekanikerler için makine yağıyla geçecek bir akşam olacak. İyi bir aracımız olduğunu biliyoruz ama sorunları anlamalıyız. Bugün hiç düşünmediğim alanlarda problemler yaşadık." dedi.



Pilotları Max Verstappen'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Lewis Hamilton'ın FIA'nın izin verdiği sınır olan 3'ü geçerek 4. kez içten yanmalı motorunu değiştirmesi ve bunun üzerine 10 sıra ceza almasıyla ilgili görüşü sorulan Horner, "Muhtemelen bir seçimden çok zorunluluktu. Sorun yaşadıklarını görüyorduk. Ancak, Hamilton'ın cezası bizi ve yapacaklarımızı etkilemiyor. Bu sezonu 3 motorla bitirmek zaten imkansızdı, biz de 4. motora geçtik. İstediğiniz kadar simülasyon yapın, modellemelerle uğraşın. Bekleyelim ve görelim." ifadelerini kullandı.



"Biz de ceza aldık ama iyi bir pozisyonla hasarı çok azalttık." diyen Horner, "Biz ceza alırken tüm güç ünitesini değiştirdik. Lewis ise sadece içten yanmalı motoru değiştirdi. Güç ünitesinin diğer parçalarının yıpranmaya nasıl cevap vereceğini göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



