Schalke'nin sportif direktörü Christian Heidel, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi.
İşte Christian Heidel'in maç sonu değerlendirmesi;
"Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık"
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Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi.
İşte Christian Heidel'in maç sonu değerlendirmesi;
"Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın