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Christian Heidel: "G.Saray'a daha fazla atabilirdik"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Schalke'de sportif direktör Christian Heidel, maçtan sonra daha farklı kazanabileceklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Christian Heidel: 'G.Saray'a daha fazla atabilirdik'
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07 Kasım 2018 06:26
Schalke'nin sportif direktörü Christian Heidel, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi.

İşte Christian Heidel'in maç sonu değerlendirmesi;

"Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık"

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