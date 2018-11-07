Schalke'nin sportif direktörü, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Skordan memnun olduğunu vurgulayan Heidel, iyi savunma yaptıklarını söyledi."Skordan çok ama çok memnunum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabilirdik ve iyi savunma yaptık"