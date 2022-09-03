'FASSNACHT, SÜPER LİG'E GİTMEK İSTİYOR'

SAKATLIĞI OYNAMASINA ENGEL Mİ?

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden biri olan Christian Fassnacht'ta son durum belli oldu. İsviçre basını, oyuncuyla ilgili gelişmeleri paylaştı.Haberlere göre; 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alması transfer için en büyük işaret. Haberde, 'Fassnacht, Süper Lig'e gitmek istiyor. 8 Eylül'e kadar vakit var ve Beşiktaş bir opsiyon' denildi.Öte yandan sakatlığı bulunan Fassnacht için, 'Christian Fassnacht sakatlık yaşadı ama kısa süre içinde formuna kavuşabilecek düzeyde' ifadeleri dikkati çekti.İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla Avrupa maçı dahil edildiğinde 4 karşılaşmaya çıkan Fassnacht, 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Fassnacht, sessiz sedasız İstanbul'a gelip stadı ve tesisleri de gezmişti. Futbolcu için Young Boys 4 milyon euro istemiş, Beşiktaş ise en son tavan fiyat olarak 3 milyon euro civarında bir teklif yapmıştı.