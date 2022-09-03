Christian Fassnacht için İsviçre'den son iddia

İsviçre basını, Beşiktaş ile Fassnacht arasındaki transfer görüşmesi hakkındaki son durumu yazdı. Futbolcu, Süper Lig'e gelmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Christian Fassnacht için İsviçre'den son iddia
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03 Eylül 2022 14:04
Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde yer alan isimlerden biri olan Christian Fassnacht'ta son durum belli oldu. İsviçre basını, oyuncuyla ilgili gelişmeleri paylaştı.

'FASSNACHT, SÜPER LİG'E GİTMEK İSTİYOR'

Haberlere göre; 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe alması transfer için en büyük işaret. Haberde, 'Fassnacht, Süper Lig'e gitmek istiyor. 8 Eylül'e kadar vakit var ve Beşiktaş bir opsiyon' denildi.

SAKATLIĞI OYNAMASINA ENGEL Mİ?

Öte yandan sakatlığı bulunan Fassnacht için, 'Christian Fassnacht sakatlık yaşadı ama kısa süre içinde formuna kavuşabilecek düzeyde' ifadeleri dikkati çekti.

SEZONA İYİ BAŞLAMIŞTI

İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla Avrupa maçı dahil edildiğinde 4 karşılaşmaya çıkan Fassnacht, 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Fassnacht, sessiz sedasız İstanbul'a gelip stadı ve tesisleri de gezmişti. Futbolcu için Young Boys 4 milyon euro istemiş, Beşiktaş ise en son tavan fiyat olarak 3 milyon euro civarında bir teklif yapmıştı.

 

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