Christian Eriksen'in sakatlığı için flaş iddia!

Mide sakatlığı nedeniyle'ın son maçlarını kaçıranhakkında Danimarka Milli Takımı teknik direktörü'den flaş açıklamalar geldi.Hareide, Tottenham'ın son 4 maçını kaçıran Eriksen'in sakatlığının kronik olabileceğini belirtti.Tecrübeli teknik direktör, Danimarka Milli Takımı'ndan öğrencisi için, ''Böyle sakatlıklar kronik olabiliyor. Tottenham'ın bundan korktuğu doğru. Haftalar veya aylarca sakat kalabilir mi bilmiyorum. Doktorlar daha iyi bilir. Milli maçlarda da oynamayacak.'' sözlerini kullandı.