Christian Eriksen: 'İyiyim, kontrol altındayım'

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçında fenalaşan, hastanede kontrollerden geçmeye devam ederken, tüm dünyaya mesaj gönderdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eriksen "" dedi.Christian Eriksen, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılmıştı. Olay sonrası sahaya giren sağlık görevlileri, 29 yaşındaki Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu.Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verilmişti. Finlandiya, mücadeleyi Joel Pohjanpalo'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü bir haber spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma'dan geldi.İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek. Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu? Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır. İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk." dedi.Danimarka'nın efsane kalecisi Peter Schmeichel, UEFA'nın Finlandiya maçında sahaya çıkmamaları durumunda 3-0 hükmen yenilecekleri yönünde takımı tehdit ettiğini söyledi.Christian Eriksen'in kalbinin durmasının ardından UEFA'nın oyunculara seçim şansı bırakmadığını belirten Schmeichel, "UEFA'nın oyuncuların tavsiyesiyle maça devam etme kararı aldığını söylediğini duydum, oyuncuların ısrar ettiğini söylüyorlar, bu doğru değil. Açıkçası gerçek şöyle, 3 seçenek bırakıldı, ya hemen başlayacaklar ve 50 dakikayı oynayacaklardı, ya ertesi gün 12'de oynayacaklardı, ya da oynamayıp 3-0 kaybedeceklerdi. Şimdi düşünün, oyuncuların seçme şansı var mıydı, isteyerek mi oynadılar? Teknik direktörü de dinledik, oyuncuları tekrar sahaya sürdüğü için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi." ifadelerini kullandı.