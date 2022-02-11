Christian Eriksen: 'Beş dakikalığına bu dünyadan ayrıldım'

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'de yaşadığı talihsiz olayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Eriksen yaptığı açıklamada, "Beş dakikalığına bu dünyadan ayrıldım, ta ki kalbim açılana kadar. Beş dakika dışında her şeyi hatırlıyorum. Yani beş dakika sürdüğünü söylediler. En son topun benden dışarı gittiğini hatırlıyorum, top dizime çarptı ve ondan sonra ne oldu bilmiyorum." dedi.



Uyandığı sırada etrafında ne olduğunu anlamadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sonra uyandım, etrafımda insanlar vardı, göğsüme bir şey bastığını hissettim ve nefesimi geri kazanmaya çalıştım. Gözlerimi açtığımda neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, 'Bacaklarıma mı bir şey oldu? Sırtımı mı kırdım? Bacağımı kaldırabilir miyim?' diye düşündüm. Sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.



Danimarkalı oyuncu ayrıca, "Acilde birinin "Ne kadar baygın kaldı?" dediğini duydum. Ve birisi "Beş dakika" diye cevap verdi. İşte o zaman anladım beş dakika olduğunu." diyerek sözlerini tamamladı.



Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Inter ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Eriksen, kış transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzaladı.





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