Christian Eriksen basit antrenmanlara başlıyor

EURO 2020'de Danimarka - Finlandiya maçında sahada kalp spazmı geçiren Christian Eriksen yeniden çalışmalara başlıyor.
Dünyanın gözü önünde ölümden dönen Christian Eriksen'in fazla zorlanmadan basit hareketlerle futbola dönüş için çalışma programının içine gireceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın sağlığında bir değişiklik olmazsa egzersiz bisikleti, hafif tempoda koşma, topla basit paslar gibi çalışmalar yapacağı belirtiliyor.
Eriksen'in çalışmalarına Danimarka'da başlayacağı aktarılırken oyuncunun İtalya'ya daha sonra geçeceği aktarıldı.
Dünyanın gözü önünde ölümden dönen Christian Eriksen'in fazla zorlanmadan basit hareketlerle futbola dönüş için çalışma programının içine gireceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın sağlığında bir değişiklik olmazsa egzersiz bisikleti, hafif tempoda koşma, topla basit paslar gibi çalışmalar yapacağı belirtiliyor.
Eriksen'in çalışmalarına Danimarka'da başlayacağı aktarılırken oyuncunun İtalya'ya daha sonra geçeceği aktarıldı.