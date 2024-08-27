Denver Nuggets guardı Christian Braun'ın, yeni takım arkadaşı Russell Westbrook'a 0 numaralı formayı vermeyi reddettiği bildirildi.



Bu yaz Nuggets ile iki yıllığı 6.77 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan Westbrook, NBA kariyerinin çoğunda kullandığı numarayı giymeyi umuyor olsa da, bu talebine ret cevabı geldiği ortaya çıktı.



DNVR Sports'tan Harrison Wind'e göre tecrübeli yıldız Nuggets için 0 numaralı formayı giyip giyemeyeceğini sorduğunda, Braun numarasını vermeyi reddetti.



Hunter Tyson'ın 4 numaralı formasını Westbrook'a doğrudan teklif ettiği ve sonuç olarak Westbrook'un ise önümüzdeki sezon 4 numarayı giyeceği belirtildi.





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