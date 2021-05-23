Christian Benteke'den Beşiktaş haber var!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni sezon öncesinde takımını güçlendirmek için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, forvet hattı için Belçikalı yıldızı listesine almıştı. Ara transfer döneminde kiralanan Cenk Tosun'un dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle yılı kapatması, Cyle Larin'in kanat hattında görev alması ve Vincent Aboubakar'ın geleceğinin belirsizliği sonrasında ilk hedef Christian Benteke olarak belirlenmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk teması kuran Kara Kartal'a, dünyaca ünlü isimden müjdeli haber geldi.



Euro2020 sonrasında...



Ada'da 5 yıldır formasını giydiği Crystal Palace'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Benteke'nin, Premier Lig temsilcisiyle yollarını ayırabileceği bildirildi. 1,90'lık golcünün yeni bir maceraya hazır olduğunu ilettiği menajerinden gelen teklifleri değerlendirmesini istediği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, kendisine talip olan kulüpleri değerlendirip Belçika formasıyla yer alacağı Euro2020'den sonra geleceğiyle ilgili olarak kesin kararını vereceği kaydedildi.



Şampiyonlar Ligi faktörü var



Crystal Palace'tan geçen sezon yıllık 4 milyon Pound kazanan Benteke'ye Siyah-Beyazlılar'ın ödeyebileceği maksimum maaşın, bonuslarla birlikte 3 milyon Euro seviyesinde olduğu konuşuluyor. Yönetim, bu transferde takımın gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasına güveniyor. Benteke'ye başta İtalya'dan olmak üzere birçok teklif olmasına rağmen Beşiktaş'ın, Devler Ligi faktörü sebebiyle Benteke'yi İstanbul'a gelmeye ikna etmeyi planladığı belirtildi.



