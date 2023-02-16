Christian Atsu ve Taner Savut'un daireleri bulundu!

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde spor dünyası da ağır kayıplar verdi. Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kaldığı belirtilen ve hâlâ haber alınamayan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'nun durumu, Türkiye'nin yanı sıra, doğduğu ülke Gana ve futbol kariyerini sürdürdüğü Portekiz, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Suudi Arabistan'da da merak ediliyor...



Ses ve ısı alındı



Deprem felaketinde 11.güne girerken gözler gelecek mucizelerde... Hatayspor'dan birçok kişinin içerisinde bulunduğu Rönesans Rezidans'ta arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.



Önceki gece ses ve ısı alınmasının ardından yoğunlaşan çalışmalarda enkaz altında kalan futbolcu Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un dairelerine kadar ulaşılabildi. Ancak iki ismin de kendilerinden henüz haber alınabilmiş değil.



Deprem anında binadan çıkmaya çalışırken enkazın farklı bir noktasında kalma ihtimali üzerinde durulan iki isim için de çalışmalar devam ediyor.



Menajeri isyan etti



Atsu ve Savut'un yakınları kurtarma ekiplerinden gelecek müjdeli haberi enkazın çevresinde beklerken her geçen saat umutlarında azalmasına neden oluyor. Atsu'nun menajeri Nana Scehere yaptığı yardım çağrısında kulübün çalışmaları hızlandırması gerektiğine dikkat çekmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ