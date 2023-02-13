Christian Atsu ve Taner Savut için endişeli bekleyiş!

Hatay'da depremde yerle bir olan 250 daireli Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Hataysporlu Christian Atsu'dan hala haber alınamazken, futbolcunun kardeşinin endişeli bekleyişi sürdürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Christian Atsu ve Taner Savut için endişeli bekleyiş!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 12:16
Hatay'da 12 katlı, 250 daireli Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yerle bir oldu.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binada yakını olan vatandaşlar ise çaresizce bekleyişlerini sürdürüyor. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor.

31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

PAZARTESİ'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Yıldız kanat oyuncusu Christian Atsu ve Hatayspor sportif direktörü Taner Savut, Türkiye'nin orta güneyini ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından 6 Şubat 2023 Pazartesi gününden beri kayıp.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çok sayıda ödüllü Ganalı müzisyen Diana Antwi Hamilton, depremde Enkaz altında kalan Christian Atsu için dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Diana Antwi Hamilton, GTV Breakfast Show'a verdiği bir röportajda, futbolcunun sağ salim enkazdan çıkması için özel dualar etti.

Hamilton, "Dünya, Atsu'nun kurtarılması için çok heyecanlı ve sen bunu biliyorsun. Bu yüzden Tanrım, kimsenin yapmadığını yapmanı istiyoruz." dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ