Christian Atsu: 'Süper Lig çok zor'

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Spor Toto Süper Lig'in çok zorlu olduğunu ancak mücadelenin 90 dakikaya yayılmadığını söyledi.



Kariyerinde Portekiz, Hollanda, İngiltere ve İspanya liglerinde forma giyen 30 yaşındaki Hataysporlu oyuncu, AA muhabirine Süper Ligi değerlendirdi.



Dışarıdan baktığında Türkiye Ligi'nin bu kadar zorlu geçeceğini düşünmediğini anlatan Atsu, "Bu ligin gerçekten çok zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim çünkü maçlar burada çok temaslı oynanıyor. Yalnızca o yoğunluğun, o mücadele dozunun 90 dakikaya yayılmadığını düşünüyorum. Premier League'de bu yok, orada 90 dakika ayakta kalmalısınız ve mücadele etmek zorundasınız. Türkiye Ligi'nin içine girdiğim zaman çok zorlu bir lig olduğunu gördüm. Mücadelenin çok üst düzey olduğunu gördüm. Sadece burada mücadelenin 90 dakikaya yayılmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini ve kendileri için faydalı olduğunu dile getiren Atsu, teknik direktör Volkan Demirel'in takıma çok büyük katkı verdiğini belirtti.



Kendisini fiziksel açıdan toparlamaya uğraştığını vurgulayan Atsu, şöyle devam etti:



"Volkan hoca geldikten sonra özellikle takımın performansının arttığını söyleyebilirim. Fiziksel anlamda da bize gerçekten çok iyi dokunuşları oldu. Hoca da gelişiyor, bizi de geliştiriyor. Bu anlamda gerçekten bizim için çok önemli. Hoca geldikten sonra takımda şunu da görebildik. Takım daha kompakt oynamaya başladı. Birlikte oynamaya başladı. Bunun da hocanın vermiş olduğu öz güvenden kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda iyi bir süreç geçiriyoruz."



"Türkiye'den daha önce teklifler aldım"



Christian Atsu, kariyerinde daha önce Türkiye'den teklifler aldığını ifade etti.



Yaptığı seçimlerinden hiç pişmanlık duymadığını aktaran Atsu, "Sadece bu seçimlerin hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten oynamak istiyorum. Oynamak için geldim. Sadece iyi çalışıp takıma en iyi şekilde katkı sunmak için buradayım. O yüzden geçmişimde herhangi bir hata yaptığımı düşünmüyorum." diye konuştu.



Atakaş Hatayspor'u seçtiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Atsu, "Newcastle'dan Arabistan'a gitmeden önce evet bazı teklifler oldu hatta Türkiye'ye gelmek üzereydim. Oraya gittikten sonra menajerimle konuşmamda Hatay'a gelmemin çok doğru bir karar olacağını söyledi çünkü gerçekten benim oynamaya ihtiyacım vardı. Burada da oynayabilecek kapasitem olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Volkan hoca rekabeti sağlıyor"



Christian Atsu, teknik direktör Volkan Demirel'in takımda rekabeti sağladığını belirtti. Demirel'in takımı yarışma içinde tuttuğunu anlatan Atsu, şunları kaydetti:



"Hoca herkesin bir yarışma içinde olduğunu biliyor, bunu görüyor. Ben de durumumun ne olduğunu biliyorum. Ben de bu mücadelenin içine girdiğimi ona göstermek istiyorum. Sonuçta çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Onlara göre bir fark oluşturmak için en az onlar kadar çalışmam gerektiğini biliyorum. Hocamız yarıştırmayı seven bir hoca. Herkese bu mücadeleyi oluşturuyor. Kim hak ediyorsa ona formayı vermeye çalışıyor. O yüzden iş aslında bende bitiyor. Ben ne kadar fit ve iyi olursam, kendimi bu süreçte ne kadar iyi hazırlarsam, hocanın da bana şans vereceğini düşünüyorum."



Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini ve sezonu iyi bir pozisyonda bitireceklerine inandığını ifade eden Atsu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hoca buraya geldikten sonra bir birliktelik oldu. Artık herkes takım için mücadele etmeye başladı. Gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Bizlerin her zaman hedefi vardır ama şu an söyleyebileceğim tabii ki en yukarısını hedeflemek. Puan tablosunda çıkabileceğimiz en yukarıları hedefliyoruz. Sezona kötü başladık ama daha sonra iyi işler yapmaya başladık. Ben hocaya, takıma, taraftarlarımıza ve en önemlisi kendime inanıyorum. Sezonu en iyi şekilde bitireceğimize şüphem yok. Sezon bitmeden yukarılarda bir Hatayspor göreceğinizi düşünüyorum."





