Christian Atsu'nun manevi annesi perişan oldu! 'Atsu yaşasın ben öleyim'

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun durumu Türkiye dışında da yakından takip ediliyor. Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan ancak maç gecesinde yaşanan depreme Hatay'daki evinde yakalandığı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuya aradan dört gün geçmesine karşın henüz ulaşılamadı.



Uluslararası birçok yayın organında Christian Atsu'nun durumuyla ilgili haberler yer alırken, ülkesinde de tedirgin bir bekleyiş yaşanıyor. Gana'da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu, duygu durumlarını kamuoyunun huzuruna çıkardı. Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV'deki görüntülerde kameralara yansıdı.



"KİMSE NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYOR"



Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu'nun manevi annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın "Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu'nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz" diye konuştu.



Hataysporlu futbolcunun kızkardeşi Christiana Atsupiede, verdiği röportajda Türkiye'den gelen haberle yıkıldıklarını aktardı. Bir ara bulunduğu haberleri yayılsa da sonrasında bunun doğru olmadığı ortaya çıkan Atsu için kardeşi, "Eğer onu gördüyseniz o zaman kardeşim nerede? Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum" dedi.



Atsu'ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Depremde tamamen çöken Rönesans rezidansta tam 250 daire bulunuyordu. Christian Atsu'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut yıkılan binanın enkazı altında kaldı.





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