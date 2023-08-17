Christian Atsu'nun eşi ilk kez yaşadıklarını anlattı

6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan depremde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu'nun eşi Marie-Clarie Rupio yıldız futbolcunun kaybından 6 ay sonra ilk kez konuştu.



BBC Radio 5'e özel röportaj veren Marie-Claire Rupio, eski Newcastle United ve Gana Milli Takımı'nın orta saha oyuncusunu anlattı.



Atsu'nun trajik ölümünün ardından ilk kez konuşan Rupio, onunla en son 4 Şubat Cumartesi günü konuştuğunu, pazar günü Kasımpaşa ile karşılaştıkları için pazartesi onunla tekrar konuşmayı planladığını belirtti. Pazar günü Atsu'nun kaydettiği galibiyet golünün ardından Rupio ona tebrik mesajı gönderdi ve Atsu'nun ona gönderdiği teşekkür mesajı aralarındaki son iletişim oldu.



''İNANMASI ÇOK ZORDU''



Pazartesi günü araba kullanırken radyodan depremi öğrendiğini söyleyen Rupio, ''Bunun onun olduğu bir yerde olabileceğine inanamadım. Bir insan olarak böyle bir şeyin sevdiğiniz birinin başına gelebileceğine düşünemiyorsunuz. Ben, o iyi ve mutlaka beni arayacak diye düşünüyordum. Ancak bir süre sonra kız kardeşi beni aradı ve onun kaldığı binanın yerle bir olduğunu söyledi. Şok oldum, inanması benim için çok zor oldu.'' dedi.



Atsu konusunda sonrasında çıkan haberler kafa karışıklığı yarattı. 7 Şubat'ta Hatayspor kulübünün başkan yardımcısı, enkazdan yaralı olarak çıkarıldığını söyledi. Ancak ertesi gün menajeri Nana Sechere, nerede olduğunun henüz doğrulanmadığını söyledi. Bu noktada eşinin hala hayatta olduğunu inandığını belirten Rupio, enkazı kaldırabilmek için daha fazla ekipman talep ettiğini ve haber okumadığını, Nana ve kız kardeşine güvendiğini söyledi. ''Çocuklarımız okullarındayken onun bulunduğunu duydular ve eve geldiklerinde bulunamadığını duydular. Bu hiç hoş değildi, ama onlara babalarının hala bulunabileceğini söyledim. Çünkü hala olumlu sonuca inanmak istiyordum.''



''ŞOKA GİRMİŞTİM''



Menajeri Nana Sechere, Atsu'yu bulabilmek için Hatay'daydı ve 18 Şubat sabahı eşi Rupio'yu arayarak ölü bulunduğu bilgisini verdi. Rupio ''Gerçekten ağlayamıyordum, çünkü şoka girmiştim. Bunun doğru olduğuna inanmak istemedim. Sanırım vücudum kilitlendi. Ertesi sabah çocukların futbolları vardı ve onları bundan alıkoymak istemedim. Sonrasında karşılarına geçip durumu onlara açıkladım. Kolay değildi. Bu kimsenin başına gelmesini isteyebileceğin bir şey değil.'' ifadelerini kullandı.



''O İYİ BİR İNSANDI''



Atsu'nun sadece yetenekli bir futbolcu değil aynı zamanda iyi bir insan olduğunu belirten Rupio, ''İngiltere'de birçok hayır kurumuna yardım etti. Gana'da birçok insana yardım etti. Sadece onun yetenekleri hakkında konuşamazsınız, o iyi bir insandı. Bize yakın olan insanlar bunu biliyor. Dışardan bile bakıldığında bu görülebilir. Gana'da çocuklar için bir okul inşa etti ve bu parası olan herkesin yapacağı bir şey değil.'' ifadelerini kullandı.



Atsu'nun naaşı Gana'ya getirildikten sonra, bir hafta süren bir yas töreni düzenlendi. Başkent Akra'da düzenlenen devlet töreni ile onurlandırıldı ve Gana Cumhurbaşkanı da saygılarını sunan yüzlerce kişi arasında yer aldı.



