Beşiktaş derbisinde yaptığı hatalar sonrasında formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, ligde 5 maç sonra ilk 11'deki yerine Kasımpaşa karşılaşmasıyla döndü.



Hatasız oynayan Luyindama, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım" dedi.



