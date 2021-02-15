Christan Luyindama formayı kaptı

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde yaptığı hatalar sonrasında formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, ligde 5 maç sonra ilk 11'deki yerine Kasımpaşa karşılaşmasıyla döndü.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Christan Luyindama formayı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2021 09:22
Beşiktaş derbisinde yaptığı hatalar sonrasında formasını Ryan Donk'a kaptıran Luyindama, ligde 5 maç sonra ilk 11'deki yerine Kasımpaşa karşılaşmasıyla döndü.

Hatasız oynayan Luyindama, "Önemli bir galibiyet elde ettik. Zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım" dedi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için