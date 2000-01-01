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Chriss: "Warriors, Wiseman'ı alırsa da rolümü oynamaya hazırım"

Golden State Warriors pivotu Marquese Chriss, Warriors'ın James Wiseman'ı draft etme şansıyla ilgili konuştu ve kazanan bir takımda herhangi bir rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors pivotu Marquese Chriss, Warriors'ın James Wiseman'ı draft etme şansıyla ilgili konuştu ve kazanan bir takımda herhangi bir rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Chriss, şu ifadeleri kullandı:

"Bana inanan bir organizasyona sahip olduğum için minnettarım. Günün sonunda, Wiseman'ı draft ederlerse, bu takım için verebilecekleri en iyi kararı verdiklerini ve bir şampiyonluk kazanmamız için bunun faydalı olacağını düşündüklerini biliyorum. Ben bir takım oyuncusu olarak kazanmak istiyorum ve takımın da bir parçası olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmek için ne rolüm olursa olsun, bunu üstleneceğim."

22 yaşındaki Chriss, önceki sezon Warriors için ortalama 9.3 sayı ve 6.2 ribaundla oynamıştı ve 2021 sezonu sonuna kadar bir sözleşmesi bulunuyor.


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